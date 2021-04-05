Ташкент, , 15:23 — REGNUM В структуре органов внутренних дел Узбекистана создадут подразделения морально-психологического обеспечения. Об этом 5 апреля сообщает агентство kun. uz со ссылкой на соответствующий указ президента республики.

В системе органов внутренних дел также создадут центры психологических услуг. Кроме того, планируется внедрить методы морально-психологической работы с сотрудниками, направленными на предотвращение суицида.

Согласно документу, планируется также повысить роль специалистов-психологов в работе приемных и аттестационных комиссий органов внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане планируют ужесточить административную и уголовную ответственность за неподчинение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, а также за нападение на правоохранителей.

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