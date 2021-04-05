Джакарта, 5 апреля 2021, 15:21 — REGNUM В провинции Восточная Нуса-Тенггара заявили о 69 погибших в результате наводнения, сообщает Antara.
В поисково-спасательной службе Индонезии заявили о 69 погибших в ходе поисковой операции, проводившейся спасателями 4−5 апреля 2021 года.
Поиски погибших продолжаются в пострадавших от наводнения районах.
Как сообщало ИА REGNUM, 70 человек пропали без вести из-за наводнения и оползней, обрушившихся на провинцию Восточная Нуса-Тенггара.
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