Москва, , 15:20 — REGNUM В России создаются проекты ракет-носителей до 200 тонн для запуска в космос. Об этом в ходе международного симпозиума «Человек в космосе» заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

«Создаются некие пока первоначальные эскизные проекты на стадии технических предложений ракет-носителей сверхтяжелого класса в двух направлениях — свыше 100 тонн, ну и даже до 200 тонн», — сказал Соловьёв.

По его словам, на таких ракетах можно будет летать как на Луну, так и в дальний космос, в том числе на Марс.