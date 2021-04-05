Москва, , 15:28 — REGNUM Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) чревато рядом негативных последствий. Об этом 5 апреля заявил первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время своего выступления общественник привел данные за апрель 2019 года, согласно которым доля людей с зарплатой свыше полумиллиона рублей в России составляет всего 0,14%. Это обстоятельство он привел в качестве аргумента против повышения ставки НДФЛ для людей с высокими доходами.

«Ситуация не очень хорошая. Виды борьбы с расслоением общества по доходам имеют смысл в том, чтобы люди бедные зарабатывали больше, а не в том чтобы богатые зарабатывали меньше», — заявил Кирьянов.

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