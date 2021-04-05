Москва, , 15:18 — REGNUM Законопроект о штрафах за нарушения требований к производству и обороту пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи внес в Госдуму депутат от «Единой России» Ирек Гильмутдинов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Минимальный штраф для юридических лиц предлагается установить в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей с конфискацией продукции, сырья, полуфабрикатов, использованных для производства и оборота пивоваренной продукции, либо без таковой.

Вводится и штраф за грубое нарушение требований к производству и (или) обороту пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи — до 200 тыс. рублей. Предусмотрены также конфискация и административное приостановление деятельности юрлица.

Кроме того, законопроектом предлагается введение административной ответственности за производство или оборот пивоваренной продукции без включения в реестр производителей пивоваренной продукции в виде штрафа на должностных лиц в размере от 35 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных для производства и оборота пивоваренной продукции, либо без таковой.

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