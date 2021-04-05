Воронеж, , 15:18 — REGNUM Тело девятилетнего мальчика, провалившегося под лёд в реке Тихая Сосна около села Гнилое Острогожского района Воронежской области в феврале, обнаружено 4 апреля, недалеко от места происшествия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что днём 7 февраля четверо детей без присмотра взрослых находились на берегу реки Тихая Сосна, они бросали с берега в воду бутылки. Два мальчика, девяти и десяти лет, спустились к водоему, чтобы поднять бутылку, однако лед под ними провалился. Двое других детей бросились им на помощь, но успели вытащить только одного приятель. Девятилетнего мальчика унесло течением реки. Дети позвали на помощь взрослых, те вызвали спасателей.

Активные поиски ребенка продолжались последние два месяца. 4 апреля жительницы села обнаружили тело погибшего мальчика на поверхности воды недалеко от того места, где он провалился под лед.

Следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего, внешневидимых телесных повреждений не обнаружено. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила в результате утопления в воде. Следователи продолжают расследование уголовного дела. Будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности органов системы профилактики.