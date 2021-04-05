Омск, , 15:17 — REGNUM Уголовное дело об истязании маленького ребёнка в Омской области рассмотрит суд. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 апреля в прокуратуре региона.

По данным ведомства, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц Таврического района Омской области. Они обвиняются в истязании (пп. «г, д, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Одна из женщин также обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребёнка (ст. 156 УК РФ).

По версии следствия, 20-летняя женщина с полуторагодовалым сыном переехала к своей знакомой. После этого, с марта по сентябрь 2020 года, мать ребёнка ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности. Она позволяла 25-летней хозяйке квартиры и её детям истязать своего сына. Мальчика били по телу, щипали, кусали, царапали, надавливали пальцами на глаза.

Мать не купала ребёнка. Из-за этого у него возникло раздражение кожи. Также она систематически не давала ему есть, хотя имела возможность обеспечить полноценное питание. Мальчик долгое время оставался голодным.

Обе женщины якобы за непослушание неоднократно связывали ребёнку руки и ноги верёвкой на срок до шести часов, били его по лицу и телу руками, деревянной рейкой от детской кроватки — по ягодицам, ногам и туловищу. За медицинской помощью для малыша они не обращались.

В результате у мальчика развилась белково-энергетическая недостаточность. У него был низкий вес и несоответствующий возрасту рост. Решением суда мать была ограничена в родительских правах.

Уголовное дело будет направлено в Таврический районный суд Омской области для рассмотрения по существу.

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