Сеул, , 15:18 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел телефонные переговоры с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Таиланда Доном Прамудвинаем, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений и региональные вопросы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран высоко оценили развитие двусторонних отношений в таких областях, как экономика, инфраструктура, оборона и окружающая среда, а также договорились продолжить работу над укреплением сотрудничества и организовать встречу представителей министерств иностранных дел и здравоохранения в формате «2+2» в будущем.

Главы МИД двух стран также обсудили ситуацию в Мьянме и на Корейском полуострове.

Дон Прамудвинай также выразил поддержку усилиям Сеула по установлению мира в регионе.