Нижневартовск, Югра, , 15:16 — REGNUM В двух городах Югры — Нефтеюганске и Нижневартовске — были эвакуированы административные здания дочерних предприятий Роснефти. Об этом сообщает Znak.com.

Полностью эвакуированы здания администраций «Самотлорнефтегаза» и «РН-Юганскнефтегаза». В полиции изданию пояснили, что информация о минировании поступила по электронной почте.

Напомним, на минувшей неделе письма о наличии взрывных устройств в зданиях были получены в отношении администраций Сургута и Тюмени. Информация после обследования помещений не подтвердилась.