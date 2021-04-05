Москва, , 15:16 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров и министр спорта России Олег Матыцин подписали соглашение о сотрудничестве между ведомством и областным правительством. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что соглашение было подписано 5 апреля во время рабочей командировки Азарова в Москву.

«Документ предусматривает несколько основных направлений совместной работы: создание условий для приобщения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры и укрепление материально-технической базы объектов спорта, организация и проведение спортивных мероприятий, развитие движения ГТО, а также обеспечение отрасли физической культуры и спорта профессиональными тренерскими кадрами», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в регионе было сделано много в этой сфере при реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». А в 2021 году планируется закончить возведение легкоатлетического манежа в Тольятти и завершить реконструкцию Дворца спорта в Самаре. Кроме этого, планируется построить два ФОКа открытого типа, модернизировать стадион «Орбита» в Самаре, а также возвести новые площадки ГТО и универсальные спортивные площадки, начать строительство лыжероллерной трассы в Самаре.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут появиться Центры прогресса бокса.