Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга между развязками КАД с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса ночью в течение трех дней полностью перекроют движение. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Перекрытие движения на участке между транспортными развязками на пересечении с Выборгским шоссе и с проспектом Энгельса будет происходить ночью 7, 8 и 9 апреля. С 01:00 по 01:20 мск движение на данных участках будет полностью останавливаться в связи с производством работ по демонтажу трёх П-образных металлических опор над проезжей частью КАД, предназначенных для размещения на них дорожных знаков.

«Три ночи подряд будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период демонтажа ригеля конструкции», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

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