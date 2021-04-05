Киев, , 15:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский разрушает конституционный строй и узурпирует власть в стране, расправляясь через санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) с оппозиционными гражданами и СМИ. Об этом говорится в заявлении парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В партии подчеркнули, что Зеленский и приближенные к нему люди создали для себя условия, когда можно систематически злоупотреблять властью «на пути узурпации власти и разрушения конституционного строя». При этом у граждан нет права на защиту, нет возможности защищаться, отвергать обвинения и наказания.

«Физические и юридические лица безосновательно, без суда признаны виновными в чем-то, что ни следствием, ни судом не подтверждено», — заявили в партии.

В ОПЗЖ добавили, что «внесудебный террор» команды Зеленского направлен на инакомыслящих, на всех несогласных с политикой руководства страны. В партии намерены добиться ответственности для Зеленского и членов СНБО.

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