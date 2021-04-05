Архангельск, 5 апреля 2021, 15:12 — REGNUM В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали более 50 тысяч человек. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.
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По данным ведомства, накануне область получила 5100 доз препарата «Спутник V», в ближайшее время он будет распределен в государственные медицинские организации.
Всего с начала массовой вакцинации регион получил более 65 тысяч доз препарата. Следующее поступление вакцины в регион планируется к 15 апреля.