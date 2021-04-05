Архангельск, , 15:12 — REGNUM В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали более 50 тысяч человек. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

По данным ведомства, накануне область получила 5100 доз препарата «Спутник V», в ближайшее время он будет распределен в государственные медицинские организации.

«В данный момент иммунологические препараты имеются во всех пунктах вакцинации, поэтому жителям быстрее и удобнее записываться на прививку через zdrav29, — пояснил исполняющий обязанности министра. — В личном кабинете пользователь может выбрать подходящие дату и время прохождения вакцинации. Записываться на введение второго компонента не нужно — этот процесс автоматизирован», — сообщил глава минздрава Александр Герштанский.

Всего с начала массовой вакцинации регион получил более 65 тысяч доз препарата. Следующее поступление вакцины в регион планируется к 15 апреля.