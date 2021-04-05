Пермь, , 15:11 — REGNUM В Перми утром 5 апреля из-за гололеда не работал парк Горького. После того, как проблема скользких тротуаров была решена, парк отдых распахнул свои двери для посетителей.

Стоит отметить, в Перми после дождей в ночь на 5 апреля температура воздуха опустилась до отрицательных значений. В городе возникла гололедица.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэр Перми Алексей Дёмкин подверг критике работу глав районов и потребовал в коротких сроки обработать тротуары и дороги противогололёдными материалами.

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