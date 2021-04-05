Москва, , 15:10 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций договорился с одной из фармацевтических компаний Индии о производстве 100 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РФПИ.

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«РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии, Panacea Biotec, объявляют о партнерстве для производства 100 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно. Производство «Спутник V» на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал партнёрство по вакцине ключом к борьбе с коронавирусом: «Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим рост интереса к вакцине «Спутник V» как одному из лучших препаратов, доступных на сегодняшний день. Соглашение с Panacea Biotec является важным этапом для производства вакцины в Индии и обеспечения поставок нашим международным партнерам».