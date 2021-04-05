Красногорск, , 15:18 — REGNUM Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с региональной административно-пассажирской инспекцией планирует провести проверки подмосковных перевозчиков на возможность оплаты проезда банковскими и транспортными картами. Об этом 5 марта сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Рейды планируется проводить в течение апреля. Контрольные мероприятия будут организованы на территории трех городских округов, из которых поступает наибольшее число обращений жителей на невозможность оплаты проезда в транспорте по банковским и транспортным картам. Отмечается, что обеспечить такую возможность обязан каждый перевозчик, работающий в Подмосковье.

«В неделю планируется проверять работу транспорта в одном городском округе. Ежедневно будет инспектироваться около 200−300 автобусов в муниципалитете, а каждое транспортное средство в муниципалитете проверят не менее двух раз. Инспекторы также усилят контроль за безбилетным проездом в отношении пассажиров», — сказано в сообщении.

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