Москва, , 15:09 — REGNUM Важность для экономики России Байкало-Амурской магистрали (БАМ) определяется не только ее ролью в качестве чисто транспортной артерии, кратчайшим образом соединяющей центральные районы нашей страны с портами Тихого океана и Южной Якутией, но и перспективами промышленного использование данного маршрута, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Трасса БАМа пролегает по территориям богатыми полезными ископаемыми, что создает возможности логистической рационализации процесса разработки месторождений.

При оптимизации процесса добычи и транспортировки извлекаемых природных ресурсов в районах, сопряженных с магистралью, основная железнодорожная артерия должна обрастать ветками, ведущими к местам разработки полезных ископаемых.

Пример подобного подхода — строительство путей сообщения на участке Улак-Февральск, к сооружению которых приступило Министерство обороны, и ведущих к месторождению коксующего угля. Данный локальный проект — составная часть общей стратегии освоения природных ресурсов Дальнего Востока и единой транспортной инфраструктуры России.

На данный момент, когда промышленное использование БАМа по большей части ограничивается перевозкой энергетического угля, трудно говорить об оптимальном использовании данного железнодорожного маршрута.

Однако по мере освоения и разработки новых месторождений того же угля, железной руды, меди, олова, редких металлов и объединения их в единую систему функционирования отечественной экономики через разветвленную железнодорожную инфраструктуру, эффективность эксплуатации БАМа будет только повышаться.

Очевидно, что затраты даже на сооружение отдельных ответвлений от основной магистрали значительны и исчисляются сотнями миллиардов рублей. В этом смысле использование ресурсов Минобороны для начала строительства и сооружения отдельных направлений маршрута представляется вполне обоснованным способом экономии издержек и методом ускорения работ.

Комплексное развитие БАМа как составной части единой транспортной системы страны требует оперативной реализации и других проектов: соединение магистрали с важнейшим перевалочным портом Ванино, сооружение моста через Амур и другие.

Для этого необходима не только последовательная реализация государственных программ по развитию железной дороги, но и привлечение частных инвестиций посредством выпуска привлекательных облигаций и, возможно, использование такой формы, как концессия.

Сшивка Байкало-Амурской магистрали с производствами горнодобывающей производствами в единый транспортно-промышленный комплекс позволила бы повысить эффективность добывающей отрасли в целом и ускорить социально-экономическое развитие всего Дальневосточного региона», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМа) начнут подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск ВС России.

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