Москва, , 15:29 — REGNUM Все пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказались подверженными последствиям пандемии: у тех, кто перенес COVID-19 увеличился риск осложнений, а у тех, кто не заболел, наблюдается гиподинамия, увеличение массы тела, рост потребления алкоголя и стресс, что также оказывает влияние на смертность. Об этом 5 апреля рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов на конгрессе «Человек и лекарство».

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«Пандемия COVID-19 коснулась всех больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями… Проблемы острого периода болезни у тех, которые переносили COVID: повышение риска осложнений и смерти у пациентов с сопутствующими ССЗ, сердечно-сосудистые осложнения у пациентов без предшествующих ССЗ, сердечно-сосудистые осложнения ковид-специфической терапии», — приводит его слова РИА Новости.

Также Бойцов добавил, что после перенесённого COVID-19 у имеющих сердечно-сосудистые заболевания может вырасти риск осложнений. Кроме того, кардиолог отметил, что у не болевших новым заболеванием пациентов из-за карантина наблюдается гиподинамия, прирост массы тела, увеличение потребления алкоголя, стресс и тревожно-депрессивные расстройства, что также влияет на смертность.

Помимо этого, он уточнил, что на смертность также повлияло изменение в оказании экстренной и плановой медицинской помощи, из-за чего снизилась ее доступность и пациенты стали бояться обращаться в медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 8646 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.