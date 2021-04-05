Воронеж, , 15:08 — REGNUM Пьяный водитель такси задержан сотрудниками полиции в Воронеже, материалы в отношении таксиста переданы в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова 5 апреля.

В полицию поступило сообщение о том, что водитель автомобиля такси находится за рулем автомобиля в неадекватном состоянии, а по салону разбросаны шприцы и присутствуют следы потребления запрещенных веществ. По сообщению был направлен экипаж ДПС. За рулем автомобиля Renault Logan с цветографической раскраской такси находился 45-летний житель Воронежа. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

В отношении водителя полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Материалы переданы на рассмотрение в Мировой суд Советского района Воронежа, водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в Железнодорожном районе Воронежа автомобиль такси под управлением пьяного водителя вылетел на тротуар и насмерть сбил пожилую женщину. В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело, он арестован.