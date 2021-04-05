Рим, , 15:08 — REGNUM Футбольные клубы итальянской Серии A ведут борьбу за полузащитника «Рубина» (Казань) и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию. Об этом 5 апреля сообщает Tuttomercatoweb.

Так, «Милан» опережает «Ювентус» (Турин) в борьбе за футболиста. Миланский клуб находится в постоянном контакте с представителями игрока.

Отмечается, что в трансфере заинтересованы также «Наполи» и «Боруссия» (Дортмунд).

В этом сезоне Кварацхелия принял участие в 21 матче РПЛ, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.