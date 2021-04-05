Казань, , 15:19 — REGNUM В Казани наиболее остро стоит вопрос нехватки мест в образовательных учреждениях. Проектная мощность в настоящее время превышена в 125 школах, а это 62,8% от общего количества. Об этом 5 апреля заявил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

К началу нового учебного года дефицит в казанских детсадах будет составлять почти 10,5 тыс. мест. Для организации обучения в школах без превышения проектных мощностей необходимо более 31 тыс. мест. Для решения проблемы в этом году в Казани построят 8 дошкольных учреждений на 1690 мест, а с вводом двух новых школ появятся 2725 новых мест.

Нехватка школ отмечается в 30 микрорайонах, из них наиболее острый дефицит испытывают 18 жилых комплексов: «Салават Купере», «Новые горки», «АРТ-сити», «Изумрудный город», «МЧС», «Солнечный город», также на улицах Минская, Аделя Кутуя, Гвардейская и другие.

Школьных мест не хватает и в поселках города. Официальные данные о численности населения существенно разнятся с реальными. Планирование строительства образовательных учреждений осложняется отсутствием прописки у большого количества семей. Из поселков, в которых нет школ, организованы автобусные маршруты. Пока их 34, но для подвоза учащихся нужно еще восемь маршрутов.

По решению республиканских властей будет создан институт пространственного развития. Также Рустем Гафаров напомнил ситуацию с нехваткой школы для жителей поселков Вишневка и Привольный, которые громко заявили о своей проблеме.

Мы будем наращивать сеть школьных маршрутов, однако это «цепляет» другую проблему — дорожную инфраструктуру», — заключил он.

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ИА REGNUM ранее сообщало, для учащихся казанских школ с 5 по 11 классы с 1 апреля повысилась стоимость обедов в среднем на 3−4 рубля. Стоимость меню на выбор составляет 73 рубля (ранее 69 рублей), а комплексного обеда — 48 рублей (ранее стоил 45). Стоимость завтрака и полдника в школах осталась прежней — 30 рублей.

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