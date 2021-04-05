Москва, , 15:05 — REGNUM Малым агропромышленным предприятиям из-за избыточной бюрократии стало очень сложно получить кредиты. Об этом 5 апреля в ходе встречи в Кремле с министром сельского хозяйства Александром Патрушевым заявил президент РФ Владимир Путин.

«Там столько бюрократии, что не добраться», — подчеркнул глава государства, указав на необходимость сделать кредиты доступными для фермерских хозяйств.

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Глава Минсельхоза сообщил, что теперь фермерам не нужно собирать документы для получения субсидированного кредита.

«Им стало проще, — подчеркнул Патрушев. — И сейчас мы, конечно, цифровизовывать будем, и у нас там большой объём, можно будет вообще онлайн получать».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на реализацию механизма льготного кредитования агропромышленного комплекса России из федерального бюджета было направлено субсидий в сумме 61,8 млрд рублей, на 2021 год запланировано на эти цели 80,2 млрд рублей.