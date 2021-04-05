Москва, 5 апреля 2021, 15:05 — REGNUM Малым агропромышленным предприятиям из-за избыточной бюрократии стало очень сложно получить кредиты. Об этом 5 апреля в ходе встречи в Кремле с министром сельского хозяйства Александром Патрушевым заявил президент РФ Владимир Путин.
Читайте также: Мишустин продлил срок погашения льготных кредитов для аграриев
Глава Минсельхоза сообщил, что теперь фермерам не нужно собирать документы для получения субсидированного кредита.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на реализацию механизма льготного кредитования агропромышленного комплекса России из федерального бюджета было направлено субсидий в сумме 61,8 млрд рублей, на 2021 год запланировано на эти цели 80,2 млрд рублей.