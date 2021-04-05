Новошахтинск, Ростовская область, , 15:04 — REGNUM В Ростовской области арестовали супругов, подозреваемых в истязании шестилетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 5 апреля.

«Сегодня судом, по ходатайству следователя, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что, по предварительной информации, супруги длительное время избивали ребёнка, связывали девочку, морили её голодом. Полицейские задержали мать и отчима. Возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области супругов заподозрили в истязании ребёнка