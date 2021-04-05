Берлин, 5 апреля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Новый электрокроссовер BMW iX со спортивным пакетом М могут оснастить двигателем мощностью 570 л. с. Об этом сообщает издание AutoHome.

Thesupermat Автомобиль BMW iX

Отмечается, что обычная версия BMW iX оснащается двумя электромоторами, которые развивают 300 или 500 л. с. Однако немецкая компания готовит более мощную версию электрокроссовера, которая получит приставку M60.

Пока нет информации о динамических характеристиках BMW iX M60. По предварительным данным, новинка будет оснащаться аккумулятором на 100 кВт·ч от iX xDrive 50. Таким образом, одного заряда батареи хватит, чтобы преодолеть до 480 км пути. При этом мощность электромоторов iX xDrive50 составляет 510 л. с. При этом на одном заряде эта версия может проехать 600 км.

Ожидается, что BMW iX M60 получит доработанную по М-стандартам подвеску, что позволит улучшить управляемость модели. Премьера BMW iX M60 пройдёт в конце 2022 года или в начале 2023 года.

Ранее стало известно, что BMW сократит модельный ряд производимых в России автомобилей с восьми до трёх экземпляров.

Читайте также: Появились подробности об электрокаре BMW iX50