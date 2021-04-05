Санкт-Петербург, 5 апреля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Для участия в подготовке и проведении военного парада в честь Дня Победы в Санкт-Петербург на оперативные аэродромы будут перебазированы 30 единиц авиатехники Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа. «Первая репетиция воздушной части парада пройдет уже на следующей неделе», — сообщили 5 апреля в пресс-службе ЗВО.

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная част парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (2020 г.)

Авиатехника будет переброшена из Курской, Воронежской, Псковской, Тверской областей и Карелии на оперативные аэродромы для проведения совместных тренировок воздушной части парада.

В авиационном параде над центром Петербурга 9 мая примут участие транспортные вертолёты Ми-26, Ми-8, ударные вертолёты Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», транспортные самолеты Ан-26, Ан-12, Ту-134, истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31.

В День Победы авиация пройдет над Дворцовой площадью в едином строю, составом тактических групп по классам воздушных судов.