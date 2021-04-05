Джакарта, , 14:58 — REGNUM Три человека погибли и ещё 14 пропали без вести после того, как моторная лодка столкнулась с другим судном в водах Индрамаю в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Третью жертву инцидента нашла поисково-спасательная группа в понедельник утром, 5 апреля 2021 года. Поиск пострадавших продолжается.

Инцидент произошел в водах Индрамаю 3 апреля 2021 года. Рыболовное судно с 32 членами экипажа врезалось в грузовое судно, которое следовало в порт Бантена.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Турции заявил о 19 случаях торговли людьми с участием индонезийских граждан в Турции в последние месяцы.

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