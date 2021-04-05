Пермский район, , 14:57 — REGNUM В Пермском крае по факту незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых возбудили уголовное дело. Частную компанию уличили в незаконной добыче торфа на территории Двуреченского сельского поселения Пермского района, сообщает краевая прокуратура.

По данным ведомства, фирма делала вид, что выполняет работы по планировке земельных участков и осуществляет выемку существующего грунта для строительства жилых домов. Между тем, компания фактически занималась добычей торфа. В дальнейшем организация реализовывала незаконно добытые полезные ископаемые, получив доход в размере более 9 млн рублей.

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере»).