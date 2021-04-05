Москва, , 14:55 — REGNUM Тема отключения России от международных систем передачи финансовой информации SWIFT остается актуальной. Этот инструмент возможных санкций входит в проекты DETER и DASKA, содержащие санкции против российских банков и против суверенного долга России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Их принципиальное различие в том, что DASKA предусматривает обязательные санкции за якобы бы вмешательство России в выборы 2016 года, а DETER — возможные санкции, если Россия вмешивалась в выборы 2020 года.

В последнее время администрация США говорит о якобы имевшихся в процессе выборов 2020 года вмешательствах со стороны России и введении в этой связи новых санкций.

Готова ли Россия к возможному отключению от SWIFT? Еще в декабре 2014 года Банком России была запущена в работу Система передачи финансовых сообщений (СПФС) — российский аналог SWIFТ, а в 2019 году она была переведена на технологию блокчейн.

Технология распределенных реестров повысила уровень защиты СПФС от хакерских атак и обеспечила максимальную прозрачность финансовых транзакций экспортно-импортных операций и финансовых платежей. По итогам 2020 года доля СПФС во внутрироссийском трафике составила 20% от общего числа операций.

В настоящее время СПФС обслуживает 400 пользователей, в том числе иностранные кредитные организации из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии и Швейцарии.

Подключение кредитных организаций и их клиентов — юридических лиц к СПФС происходит по мере их технической готовности и установления договорных отношений с Банком России.

Варианты сопряжения СПФС с иностранными платежными системами (европейской SEPA, иранской SEPAM, китайские CUP и CIPS) прорабатываются.

С учетом вышеизложенного можно утверждать, что СПФС как альтернатива системе SWIFT будет в полном объеме задействована Банком России в случае реализации негативного сценария и это применение будет, по нашему мнению, успешным», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД России Александр Панкин не исключил формирования альтернативной SWIFT платежной системы на новой технологической основе.

Читайте также: В МИД РФ допустили создание российской альтернативы SWIFT