Москва, 5 апреля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Государственная корпорация Роскосмос намерена эксплуатировать Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года. Об этом 5 апреля сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев на международном симпозиуме «Человек в космосе».

МКС

По словам Соловьева, Роскосмос собирается вести эксплуатацию и научные исследования на МКС до 2025 года.

«В этом году будет запущен многоцелевой лабораторный модуль, который будет проводить исследования на российском сегменте. Дальше у нас в планах думать о завершении работ на МКС, хотя до 2030 года и, может быть, даже чуть больше мы планируем осуществлять ее эксплуатацию вплоть до завершения полета», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно отстыковался от МКС.