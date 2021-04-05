5 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Капитализм мог бы помогать людям, но не делает этого. Почему? Потому что его никто и ничто к этому не обязывает, пишет профессор Кристофер Маркиз в издании The Hill.

Климент Александров, , 19:06 — REGNUM Во время предвыборной кампании Джо Байден заявил о намерениях продвигать новую, более справедливую и устойчивую форму капитализма.

Капитализм Иван Шилов © ИА REGNUM

«Давно пора положить конец эпохе акционерного капитализма, с его идеей, что единственная ответственность корпорации — это ответственность перед акционерами», — заявил Байден, объясняя, что такая идея есть «абсолютный фарс. Они несут ответственность перед своими работниками, перед своей общиной, перед своей страной».

Смелое заявление Байдена о том, что он должен положить конец принципу прибыли превыше всего, перекликается с растущим желанием американцев — и даже многих корпораций и самих инвесторов — сделать деловой мир более инклюзивным, справедливым и устойчивым и использовать мощь частного сектора во всеобщее благо. Но преобразование укоренившейся системы капитализма, ориентированного на прибыль, в капитализм заинтересованных сторон потребует большего, чем просто разговоры. Это потребует напряженной работы по принятию конкретного законодательства — правовой реформы, позволяющей привлекать корпорации к ответственности.

Джо Байден (сс) jlhervàs

Пока, спустя два месяца президентства Байдена, этого нигде не видно.

Вместо этого мы наблюдаем благородный, хотя и слабый толчок — как в частном секторе, так и в государственных сферах — к повышению корпоративной отчетности об экологических, социальных и управленческих показателях (ESG). Другими словами, компании побуждают публично раскрывать, как их действия влияют на ее сотрудников и на саму планету. Многие ведущие инвесторы, такие как Ларри Финк из Blackrock, призвали компании раскрывать климатические последствия своей деятельности. А на слушаниях по его утверждению кандидат на пост председателя комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер заявил, что эта структура должна добиваться от компаний большего раскрытия информации о климатических рисках.

На первый взгляд, увеличение отчетов ESG кажется шагом вперед. Но на самом деле это в лучшем случае только полшага. Суть проблемы описана в тезисах Генслера: «Именно сообщество инвесторов решает, что является существенным». То есть смотря как раскрываемое влияет на финансовое положение компаний.

Этот стандарт «существенности» проблематичен по нескольким причинам. Во-первых, в нем приоритет отдается финансовым акционерам как наиболее важной составляющей. Это не капитализм заинтересованных сторон. Такой подход противоречит даже позиции элитных американских руководителей бизнес-круглого стола, которые заявили, что компании должны приносить пользу широкому кругу заинтересованных сторон, включая своих сотрудников, сообщества и окружающую среду.

Вторая проблема заключается в том, что экономические эффекты факторов «Е», такие как выбросы углекислого газа, легче определить, чем факторы «S» и «G», такие как уровень правления и разнообразие рабочей силы, справедливость и инклюзивность, поэтому часть «Е» ESG будет чрезмерно подчеркиваться. Тем не менее, с точки зрения общества, — и если мы серьезно относимся к капитализму заинтересованных сторон — «S» и «G» так же важны, как и «E».

Выбросы CO2

Хотя намерения могут быть достойны восхищения, отчетность ESG в том виде, в каком она задумана в настоящее время, лишь позволяет крупным акционерам много говорить, а скромным акционерам — действовать мало. Это слабо поможет для исправления ситуации, которую Байден обсуждал в ходе предвыборной кампании.

Фундаментальный вопрос, который остается нерешенным, заключается в том, что существуют более глубокие структурные препятствия на пути компаний к капитализму заинтересованных сторон, которые должны быть устранены правовой реформой корпоративного управления, а не отчетностью ESG или добровольными инициативами компаний. Чтобы выполнить свои предвыборные обещания, администрация президента Байдена должна пойти дальше в создании новых правовых рамок для привлечения компаний к ответственности и признания акционеров в правовой базе компании.

В соответствии с нашей нынешней системой корпоративного управления компании могут выбирать приоритеты для акционеров, но только в том случае, если это отвечает интересам акционеров. А могут и не выбирать. Чтобы эффективно изменить систему, нам нужно перейти с языка «может» на язык «должен». То есть компании должны иметь четко выраженную юридическую ответственность за рассмотрение интересов акционеров, а не просто вариант, который они могут выбрать только в том случае, если это отвечает долгосрочным интересам акционеров.

Виктор Дени. Капиталисты всех стран соединяйтесь! 1920

Такая позиция уже присутствует в законе Benefit corporation, принятом в 38 штатах США. Корпорации должны четко сформулировать свои цели, выходящие за рамки прибыли, и открыто оценить их социальное и экологическое воздействие в соответствии с заслуживающим доверия стандартом третьей стороны. Недавно американские компании Amalgamated Bank (NASDAQ:AMAL) и Veeva Systems (NYSE: VEEV) получили голоса акционеров (оба предложения прошли с поддержкой в 99% голосов) с тем, чтобы перейти в этот тип компаний, предполагая, что инвесторы тоже начинают видеть ценность капитализма заинтересованных сторон.

Президент Байден должен выйти за рамки нынешней эпохи разговоров и сделать свои заявления действенными. Единственный способ убедить бизнес делать добро и отойти от максимизации прибыли в качестве основного фокуса — это привлечь его к юридической ответственности.