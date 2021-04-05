Москва, , 14:52 — REGNUM Льготное кредитование остаётся наиболее востребованным механизмом государственной поддержки сельского хозяйства. Об этом 5 апреля заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Наиболее востребованным остаётся льготное кредитование. В 2020 году объём договоров составил более 1 трлн рублей. С текущего года также расширен перечень направлений использования льготных кредитных ресурсов», — заявил Патрушев.

На этом фоне активно развивается сельхозстрахование с государственной поддержкой, указал он.

«В 2021 году на этот механизм предусмотрено 4,4 млрд рублей, это в два раза больше, чем в 2020 году. В принципе, потихонечку наши сельхозтоваропроизводители, скажем так, обретают финансовую, страховую культуру и начинают и посевы страховать, и животных страховать. Это, конечно, важно, потому что раньше этого не было», — указал он.