Москва, , 14:52 — REGNUM Общая тенденция на банковском рынке России свидетельствует о том, что ставки по вкладам постепенно повышаются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Причин тому несколько. Во-первых, увеличилась ключевая ставка Центробанка. Во-вторых, альтернативные инструменты сбережений пока не получили такого распространения, как в западных странах. Как следствие, размещение денег в депозитах выгодно как вкладчикам, так и банкам, для которых вклады являются наиболее устойчивой ресурсной базой, — сказал Твердохлеб. — Из-за избыточной ликвидности особой потребности во вкладах у банков нет. Но, чтобы сохранить имеющуюся клиентскую базу и не допустить отток вкладов, банки будут корректировать ставки по депозитам в сторону повышения».

При этом, как пояснил Твердохлеб, не стоит ожидать, что ставка вырастет больше, чем на 1−1,5 процентных пункта.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков заявил, что для того, чтобы удержать деньги физических и юридических лиц, российским банкам надо повышать ставки по вкладам и депозитам.

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