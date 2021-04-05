Москва, 5 апреля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Дискуссия о возможности переноса праха русского дипломата, поэта, драматурга, пианиста и композитора Александра Грибоедова из Грузии в Россию преждевременна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявила пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон, комментируя недавний инцидент с осквернением памятника Грибоедову в Тбилиси.

Farhad Могила Грибоедова

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, не следует ли властям России начать борьбу за перенос памятника и праха писателя в РФ на фоне русофобских выступлений грузинских радикалов, представитель Россотрудничества отметила, что на данный момент такой необходимости нет. По её мнению, осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси вызывает чувство брезгливости и отвращения не только у России, но и у большинства жителей Грузии.

«Это был акт политического вандализма, грузинской оппозиции нужна была провокация, они ее устроили всеми доступными для них способами. Вышла классика: целились в Россию, попали сами в себя. Но, как говорится, кто на что учился. Большинство жителей Грузии бережно хранят память о Грибоедове, они гордятся его наследием и осудили эту провокацию. Поэтому дискуссия о переносе памятника преждевременна. На грузинском обществе лежит большая ответственность — пресекать попытки политических выскочек оскорблять историческое наследие», — сказала Фридрихсон.