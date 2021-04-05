Оренбург, , 14:48 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту госпитализации 12-летнего мальчика с различными травмами, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, мальчик в компании других подростков гуляли на территории бывшего завода. Дети поднялись на четвертый этаж заброшенного здания, где школьник наступил на лежавший камень, оступился и упал через дыру в полу на третий этаж. Приятели вынесли травмированного мальчика из здания и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Известно, что семья ребенка характеризуется положительно, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.

Полицейские обратились к населению просьбой провести со своими несовершеннолетними детьми беседы об опасности нахождения на заброшенных объектах.