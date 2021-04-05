Москва, , 14:48 — REGNUM Флагманский центр «Мои документы» открылся 5 апреля на севере Москвы в ТЦ «Метрополис». Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Торговый центр, где будет принимать посетителей офис, расположен на Ленинградском шоссе возле станции метро «Войковская».

"Поток людей здесь, конечно, очень большой. И востребованность центра госуслуг будет большой», — приводят в сообщении слова мэра Москвы Сергея Собянина, который принял участие в церемонии открытия.

Площадь офиса составляет 2,5 тыс. кв. метров, в штате работают 99 сотрудников, большинство из которых — специалисты центра государственных услуг.