Челябинск, , 14:48 — REGNUM В Челябинской области десятки видеокамер будут фиксировать природные пожары на ранних стадиях и тем самым позволять оперативно их потушить. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В планах властей значится запуск системы видеонаблюдения. На данный момент в регионе уже установлено 24 видеокамеры. Скоро их количество надеются довести до 30.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 апреля в регионе вводится пожароопасный сезон. Губернатор Алексей Текслер уже подписал соответствующее распоряжение.