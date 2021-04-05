Бишкек, , 14:47 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов поручил чиновникам разработать проект постановления об уменьшении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Facebook.

«Уже в ближайшее время проект соответствующего постановления поступит в республиканский парламент», — сказал глава киргизского правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, поводом для принятия такого решения стало сокращение доходов населения и резкий рост цен на продовольствие и на автомобильное топливо.

Отметим, что в киргизском сегменте соцсетей мнения пользователей по этому вопросу разделились: часть поддерживает эту инициативу властей, а другая выступает категорически против снижения штрафов, спрашивая при этом у своих оппонентов «не пробовали ли они просто ездить по правилам и не нарушать ПДД», а также предлагая увеличить штрафы для злостных нарушителей.

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