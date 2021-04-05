Кострома, 5 апреля 2021, 15:09 — REGNUM В Костромском региональном отделении ЛДПР сменился руководитель. Об этом со ссылкой на сайт партии сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Новым координатором партии в области стал бывший пресс-секретарь отделения Александр Спиридонов. Новому руководителю 31 год. Спиридонов костромич, учился в Костромском государственном университете на факультетах естествознания и экономики. В партии состоит с 2013 года.
Как пояснил корреспонденту информационного агентства бывший глава костромского отделения ЛДПР Руслан Фёдоров, смена руководства в партии прошла «в плановом порядке, без скандалов»
По мнению Александра Спиридонова, у него есть «довольно большие» шансы пройти в Госдуму от Костромской области. Координатор считает, что помочь ему в этом должна молодость и знание современных инструментов продвижения.
Напомним, что о желании пойти на выборы в Госдуму от Костромской области ранее заявляли два человека — депутат Костромской областной думы от «Единой России» Дмитрий Грибков и московский историк и оппозиционер Валерий Соловей.
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