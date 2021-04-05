Кострома, 5 апреля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Костромском региональном отделении ЛДПР сменился руководитель. Об этом со ссылкой на сайт партии сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Агитавтобус

Новым координатором партии в области стал бывший пресс-секретарь отделения Александр Спиридонов. Новому руководителю 31 год. Спиридонов костромич, учился в Костромском государственном университете на факультетах естествознания и экономики. В партии состоит с 2013 года.

Александр Спиридонов

Как пояснил корреспонденту информационного агентства бывший глава костромского отделения ЛДПР Руслан Фёдоров, смена руководства в партии прошла «в плановом порядке, без скандалов»

«Дело в том, что руководить региональным отделением по уставу партии можно не больше двух сроков подряд. Мои полномочия истекли ещё год назад, но партия дала мне право поучаствовать в выборах в Костромскую областную думу в 2020 году. Получается, весь этот год я был исполняющим обязанности. Решение о назначении Александра Спиридонова было принято на заседании координационного совета. Я и депутат Госдумы Андрей Свинцов рекомендовали его кандидатуру. Так что передача правления прошла планово, без скандалов. Мы со Спиридоновым оба будем участвовать в выборах депутатов Госдумы в 2021 году», — заявил Фёдоров.

По мнению Александра Спиридонова, у него есть «довольно большие» шансы пройти в Госдуму от Костромской области. Координатор считает, что помочь ему в этом должна молодость и знание современных инструментов продвижения.

Руслан Федоров

«Шансы у меня есть, и довольно большие. Меняется внешнеполитическая обстановка, народ все больше доверяет нашей партии. К тому же есть запрос на то, чтобы в Госдуме было больше молодёжи. Но не «зелёной», а с политическим опытом и своим видением мира. К тому же не все депутаты сейчас знают о современных инструментах продвижения — информационных площадках, возможностях мессенджеров и соцсетей . Здесь у меня есть большое преимущество», — сказал в беседе с ИА REGNUM Спиридонов.

Напомним, что о желании пойти на выборы в Госдуму от Костромской области ранее заявляли два человека — депутат Костромской областной думы от «Единой России» Дмитрий Грибков и московский историк и оппозиционер Валерий Соловей.