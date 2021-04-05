Москва, , 14:45 — REGNUM В России на сегодняшний день 18 населённых пунктов оказались отрезаны паводковыми водами. Об этом было заявлено сегодня, 5 апреля, в ходе еженедельного селекторного совещания под руководством первого заместителя министра МЧС России Александра Чуприяна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На данный момент подтоплено 440 приусадебных участков, 58 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог, — подчеркнули в чрезвычайном ведомстве. — Подтопленных жилых домов нет».

Сотрудники МЧС России продолжают проводить противопаводковые мероприятия. Так, проведено свыше 740 подрывов, распилено 200 км льда, расчищено свыше 240 км русел рек. Мониторинг за обстановкой ведётся с помощью беспилотных летательных систем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области по состоянию на 5 апреля талье воды зашли на 159 участков, расположенных в шести населённых пунктах региона. Также подтоплены четыре