Волгоград, , 14:47 — REGNUM В Волгоградской области 5 апреля подтверждены 112 случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2263 человека, Выздоровели ещё 102 пациента, скончались пятеро, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В Волгоградской области зарегистрировано 54 183 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 51 845 человек. В инфекционных госпиталях находятся 2245 взрослых и 18 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1361 пациент.

Осложнения, вызванные COVID-19, стали причиной смерти 977 человек.