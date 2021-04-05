Варшава, , 14:45 — REGNUM Представители исследовательского центра Social Changes провели опрос среди населения Польши с целью выяснить, чего жителям страны больше всего не хватает из-за локдауна и прочих ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Результаты опубликованы на портале Polskie Radio.

Респондентам задали вопрос, чего им больше всего не хватает из-за ограничений, связанных с пандемией SARS-CoV-2, и предложили выбрать один либо несколько вариантов ответа.

Больше всего опрошенных (52%) заявили, что им больше всего не хватает общения с друзьями, близкими, приятелями и коллегами по работе. 48% респондентов отметили, что скучают по путешествиям, поездкам за границу и туризму. Вариант «не хватает культурных развлечений: кино, театра, концертов, дискотек, музеев, библиотек» выбрали 41% респондентов.

28% жителе Польши обратили внимание на отсутствие спорта и активного отдыха, например, посещения бассейнов и спортивных залов. И лишь 17% ощущают нехватку образовательных курсов, возможностей для саморазвития, а также внеклассных занятий для своих детей.

Опрос был проведен 1−2 апреля текущего года. В исследовании приняли участие 1 040 взрослых жителей Польши.