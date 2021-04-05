Москва, , 14:44 — REGNUM Счетная палата РФ не афиширует итогов проверок силовых ведомств, однако аудиторы находят нарушений на почти 300 млрд рублей в год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе встречи с президиумом фракции «Единая Россия» в Госдуме.

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«Вообще-то нарушений по силовым структурам примерно одинаковое количество — примерно 200−300 млрд в год мы выявляем, часть из них — чисто бухгалтерский учет, часть — закупки, часть есть и хищения уголовные», — привел данные Кудрин.

Он также сообщил об арестах в Росгвардии по итогам проверок Счетной палаты.

«И другие есть силовые структуры, где тоже проходят наши проверки. Мы не всегда это афишируем», — добавил глава ведомства.

В целом, по его словам, ежегодно 25% проверок — это состояние обороны и национальной безопасности, отметил Кудрин. Речь идет о проверках в сфере госзакупках, хозяйственной деятельности.

Отчет Счетной палаты РФ о работе за 2020 год состоится 7 апреля.