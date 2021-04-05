Москва, , 14:43 — REGNUM Научные исследования в рамках функционирования Международной космической станции планируется проводить до 2025 года. Об этом в ходе конференции «Человек в космосе» заявил журналистам руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

«Мы планируем до 2025 года продолжать эксплуатацию и научные исследования. В этом году будет запущен многоцелевой лабораторный модуль, который будет проводить исследования на российском сегменте», — сказал Соловьёв.

По его словам, после этого в планах у корпорации — «думать о завершении работ на МКС».

При этом Соловьёв подчеркнул, что «до 2030 года и, может быть, даже чуть больше» специалисты намерены эксплуатировать МКС вплоть до завершения полета.