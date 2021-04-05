Москва, , 14:51 — REGNUM Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, грозит ли коронавирусная инфекция аллергикам в большей степени, чем остальным людям. Он рассказал об этом в своём Instagram.

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Какой-либо связи между COVID-19 и проявлениями аллергии специалисты пока не выявили, отметил Комаровский. Он призвал людей, имеющих склонность к аллергии, следовать всем санитарным требованиями и беречься от заражения, как и всем остальным.

Симптомы аллергии, напомнил он, можно разделить на несколько групп. В первую входят все признаки, имеющие отношение к дыхательным путям. Это заложенность носа, кашель, сиплый голос и затруднённое дыхание.

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Вторую группу составляют проявления со стороны желудочно-кишечного тракта. Это тошнота, рвота, боли в животе. К кожным симптомам относят зуд, покраснение, сыпь и отёчность.

Кроме того, об аллергии могут говорить слёзы, покраснение и жжение в глазах, а также слабость, бледность, расстройство сознания, снижение артериального давления и холодный пот. Аллергия проявляется, напомнил врач, когда иммунная система сверхчувствительна к аллергену.