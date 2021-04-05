Москва, , 14:42 — REGNUM Даже на фоне пандемии коронавируса Россия активно расширяет поставки продуктов агропрома на внешние рынки. Об этом 5 апреля заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«В период пандемии у нас не прекращается работа по расширению доступа российской продукции за рубеж. В прошедшем году получено право поставок ещё в 24 страны по 38 видам продукции», — заявил Патрушев.

Помимо этого Россия расширяет географию поставок для нишевой продукции.

«Например, отечественное мороженое у нас поставляется в 35 стран, а российский мёд — в 29. И таких примеров у нас с каждым годом становится всё больше», — указал он.

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