Луганск, 5 апреля 2021, 14:47 — REGNUM В ЛНР завершилась кампания по вакцинации военнослужащих Народной милиции. Об этом сообщил 5 апреля глава республики Леонид Пасечник, заявление которого обнародовала пресс-служба политика.
Пасечник добавил, что благодаря вакцинации военных, в ЛНР ослаблены режимно-ограничительные мероприятия, и начата подготовка к проведению парада Победы.
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Глава ЛНР также поблагодарил Россию за поставку вакцины против COVID-19.
Напомним, ранее представитель ЛНР на переговорах в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник предложил открыть филиалы Россотрудничества в Донецке и Луганске, после того, как на Украине против организации были введены санкции.
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