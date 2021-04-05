Луганск, , 14:47 — REGNUM В ЛНР завершилась кампания по вакцинации военнослужащих Народной милиции. Об этом сообщил 5 апреля глава республики Леонид Пасечник, заявление которого обнародовала пресс-служба политика.

«На сегодняшний день завершена вакцинация личного состава Народной милиции Луганской Народной Республики: военнослужащими проявлена высочайшая гражданская сознательность и ответственность за своё здоровье и здоровье своих близких», — сказал он.

Пасечник добавил, что благодаря вакцинации военных, в ЛНР ослаблены режимно-ограничительные мероприятия, и начата подготовка к проведению парада Победы.

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Глава ЛНР также поблагодарил Россию за поставку вакцины против COVID-19.

Напомним, ранее представитель ЛНР на переговорах в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник предложил открыть филиалы Россотрудничества в Донецке и Луганске, после того, как на Украине против организации были введены санкции.

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