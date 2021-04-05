Тюмень, , 14:41 — REGNUM В Тюменской области растаявший снег затопил дороги в деревнях Ембаево, Ушаково, Червишево, Патрушево Тюменского района. А В Перевалово местные жители не стали отправлять детей в школу, так как сложно выйти со двора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Червишево сегодня Vk.com/tumraj

Красноречивые фотографии собраны в паблике «Наш Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте». Предлагается учредить приз «Тюменская Венеция» самым пострадавшим от талого снега территориям.

Ембаево сегодня Vk.com/tumraj

Патрушево сегодня Vk.com/tumraj

В Тюмени снег, резко ставший водой, также создал проблемы для жителей ряда микрорайонов. Жители областного центра советуют надевать на обувь бахилы. Говорят, они в распутицу хорошо помогают обувь сохранить от полного промокания.