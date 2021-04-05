Тюмень, 5 апреля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Тюменской области растаявший снег затопил дороги в деревнях Ембаево, Ушаково, Червишево, Патрушево Тюменского района. А в Перевалово местные жители не стали отправлять детей в школу, так как сложно выйти со двора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/tumraj Червишево сегодня

Красноречивые фотографии собраны в паблике «Наш Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте». Предлагается учредить приз «Тюменская Венеция» самым пострадавшим от талого снега территориям.

Vk.com/tumraj Ембаево сегодня

Vk.com/tumraj Патрушево сегодня

В Тюмени снег, резко ставший водой, также создал проблемы для жителей ряда микрорайонов. Жители областного центра советуют надевать на обувь бахилы. Говорят, они в распутицу хорошо помогают обувь сохранить от полного промокания.