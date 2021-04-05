Москва, 5 апреля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Востока Украины выглядит все более напряженно. Возможно, это связано с близостью завершения строительства «Северного потока — 2», заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Томагавк

«Пока ни рынок акций, ни российский рубль не закладывают дисконт от эскалации ситуации и неизбежных в этом случае санкций. Данный сценарий очень бы не хотелось. Доля иностранцев в ОФЗ составляет 23%, во free float российских фишек — 30−40%.

Конечно, Банк России обладает очень серьезными международными резервами, которые составляют под $600 млрд. Однако масштабный кризис на российском фондовом и валютном рынке очень нежелателен.

Не стоит также забывать, что Российская Федерация и Евросоюз важные торговые партнеры. Россия, в принципе, к кризису подготовилась — доля американских государственных облигаций в международных резервах Банка России составляет менее 1%.

За последние три года внешняя торговля России со странами Евросоюза в значительной степени была переведена на евро.

В принципе, в ответ на дополнительные санкции Россия может прекратить экспорт титана, а также заморозить выплаты в пользу Запада по внешним долгам и дивиденды по акциям.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуацию вокруг Украины и вопрос о предполагаемую «военной активности» России обсудят на ближайшем заседании главы МИД 27 стран Евросоюза.

Читайте также: Боррель предложил главам МИД ЕС обсудить «военную активность» России